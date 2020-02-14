İstanbullu banker'in dublörü ile vurgun şüphelileri adliyede - Son Dakika
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İstanbullu banker'in dublörü ile vurgun şüphelileri adliyede

6 saat önce

İstanbullu Banker'in dublörü ile vurgun şüphelileri adliyedeİZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nin yürüttüğü, 'İstanbullu Banker' olarak tanınan ve bir süre önce yaşamını yitiren Mehmet Vecihi Eröge'nin 3 ilde bulunan taşınmazlarını, sahte kimlik ve dublör...

İstanbullu Banker'in dublörü ile vurgun şüphelileri adliyede

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nin yürüttüğü, 'İstanbullu Banker' olarak tanınan ve bir süre önce yaşamını yitiren Mehmet Vecihi Eröge'nin 3 ilde bulunan taşınmazlarını, sahte kimlik ve dublör kullanarak sattıkları belirlenen 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Firari 2 şüpheli aranıyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen 6 farklı soruşturma kapsamında, 'İstanbullu Banker' olarak tanınan ve 15 gün önce Balıkesir'de kaldığı huzurevinde yaşamını yitiren Mehmet Vecihi Eröge'nin, İzmir'in Konak, Seferihisar ve Dikili ilçeleri, İstanbul'un Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara Gölbaşı ilçelerinde bulunan taşınmazlarını, sahte kimlik ve dublör kullanarak satıp, 20 milyon TL'lik vurgun yapan çeteyi tespit etti.

Polis, kimlikleri saptanan çete üyeleri N.U., M.S., H.İ., N.E., B.K., E.C., S.S., O.Y., Y.U., G.B. ve M.Ö.'yü teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından da İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Antalya emniyet müdürlükleri ile irtibata geçti. 4 ilde, 11 Şubat salı günü eş zamanlı operasyon yapıldı. 11 şüpheli yakalanıp, sorgulanmak üzere İzmir'e getirildi. Operasyon kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. İzmir, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca yürütülen soruşturmaların ardından yapılan operasyonda 11 faili meçhul olayın aydınlatıldığı da kaydedildi. 11 şüpheli, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'özel belgede sahtecilik', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

İstanbullu banker'in dublörü ile vurgun şüphelileri adliyede

Mali Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:55 Kaynak: DHA
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