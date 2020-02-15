'İstanbullu Banker'in taşınmazlarını dublör kullanarak satan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İstanbullu Banker'in taşınmazlarını dublör kullanarak satan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

'İstanbullu Banker'in taşınmazlarını dublör kullanarak satan 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

İZMİR'de 'İstanbullu Banker' olarak tanınan ve bir süre önce yaşamını yitiren iş insanı Mehmet Vecihi Eröge'nin 3 ildeki taşınmazlarını, sahte kimlik ve dublör kullanarak, sattıkları belirlenen 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

'İstanbullu Banker'in taşınmazlarını dublör kullanarak satan 4 kişi tutuklandı, System.String[]

İZMİR'de 'İstanbullu Banker' olarak tanınan ve bir süre önce yaşamını yitiren iş insanı Mehmet Vecihi Eröge'nin 3 ildeki taşınmazlarını, sahte kimlik ve dublör kullanarak, sattıkları belirlenen 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 2 şüpheli savcılık ifadesinin ardından, 5 şüpheli ise yurt dışına çıkma yasağı verilerek serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise aranıyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen 6 farklı soruşturma kapsamında, 'İstanbullu Banker' olarak tanınan ve 15 gün önce Balıkesir'de kaldığı huzurevinde yaşamını yitiren Mehmet Vecihi Eröge'nin, İzmir'in Konak, Seferihisar ve Dikili ilçeleri, İstanbul'un Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara Gölbaşı ilçelerinde bulunan taşınmazlarını, sahte kimlik ve dublör kullanarak satıp, 20 milyon TL'lik vurgun yapan çeteyi tespit etti. Polis, kimlikleri saptanan çete üyeleri N.U., M.S., H.İ., N.E., B.K., E.C., S.S., O.Y., Y.U., G.B. ve M.Ö.'yü teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından da İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Antalya emniyet müdürlükleri ile irtibata geçti. 4 ilde, 11 Şubat Salı günü eş zamanlı operasyon yapıldı. 11 şüpheli yakalanıp, sorgulanmak üzere İzmir'e getirildi.  Operasyonla 11 faili meçhul olay aydınlatıldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisteki sorgularının ardında 11 şüpheli, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'özel belgede sahtecilik' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.İ., N.E., N.U. ve M.S. tutuklandı. E.C. ve B.K. savcılık ifadesinin ardından, S.S., O.Y., Y.U., G.B. ve M.Ö. ise mahkemece yurt dışına çıkma yasağı verilerek, serbest bırakıldı.

Öte yandan, firari 2 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.


İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:34 Kaynak: DHA
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