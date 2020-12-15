"İstanbullu biri Okinawa'da yaşamaya başlarsa ömrü uzar" - Son Dakika

"İstanbullu biri Okinawa'da yaşamaya başlarsa ömrü uzar"
15.12.2020 08:43
İnsanların belki de binlerce yıldır ortak şekilde aradığı tek bir şey var: Uzun yaşamın sırrı. Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözmek için sayısız araştırma yapıyor, 100 yaşını aşmış insanların yoğun şekilde yaşadığı Mavi Bölgeler olarak adlandırılan yerlerde incelemeler yapılıyor.
İnsanların belki de binlerce yıldır ortak şekilde aradığı tek bir şey var: Uzun yaşamın sırrı. Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözmek için sayısız araştırma yapıyor, 100 yaşını aşmış insanların yoğun şekilde yaşadığı Mavi Bölgeler olarak adlandırılan yerlerde incelemeler yapılıyor. Peki, uzun yaşamın bir sırrı var mı?
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