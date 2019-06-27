İstanbullu ekonomik vaatlere odaklandı
4 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bugün devralacak olan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki önceliği kent yoksulluğu ile mücadele ve yeni istihdam yaratmak olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bugün devralacak olan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki önceliği kent yoksulluğu ile mücadele ve yeni istihdam yaratmak olacak... Sergül Keskin'in haberi...
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:03
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