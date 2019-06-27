Son Dakika Haberleri: İstanbullu ekonomik vaatlere odaklandı
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İstanbullu ekonomik vaatlere odaklandı

4 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bugün devralacak olan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki önceliği kent yoksulluğu ile mücadele ve yeni istihdam yaratmak olacak.

İstanbullu ekonomik vaatlere odaklandı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bugün devralacak olan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki önceliği kent yoksulluğu ile mücadele ve yeni istihdam yaratmak olacak... Sergül Keskin'in haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:03 
Ekonomi
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