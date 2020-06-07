İstanbullu gençler Boğaz'ın sularında serinledi - Son Dakika

İstanbul'da bazı gençler gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda Boğaz'ın sularında serinledi.

Her mevsim milyonları ağırlayan İstanbul'un sahil şeridi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlardan sonra boş kalan mekanların başında geliyordu.

Kentte yaşayanların yanı sıra il dışından gelenlerin ilk uğrak noktalarından olan Beşiktaş, Bebek, Ortaköy, Emirgan sahillerinde uzun bir aradan sonra vatandaşlar yürüyüş, spor ve çeşitli aktivite yapma imkanı buldu.

Emirgan sahilinde yeni normalleşme süreci kapsamında bir araya gelen arkadaş grubu da 27 derecelik sıcaklıkta boğaza girmeyi tercih etti.

Marmara Denizi'nde serinleyen Burakcan Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri Boğaz'a gelerek yüzdüğünü söyledi.

Salgın yüzünden uzun süre denize gelemediklerini belirten Eser, "Allah'a şükür kurtuluyoruz virüsten. Biz de buraya gelerek yüzüp serinliyoruz." dedi.