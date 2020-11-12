İstanbullu gençler Sarıcakaya da nar hasadı yaptı - Son Dakika

İstanbullu gençler Sarıcakaya da nar hasadı yaptı

12.11.2020 12:50
İstanbullu gençler Sarıcakaya da nar hasadı yaptı, System.String[]

Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi'nin misafiri olarak ağırlanan Ümraniyeli gençler kendileri için hazırlanan tarlada nar hasadı etkinliğine katıldı.

Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi'nin misafiri olarak ağırlanan Ümraniyeli gençler kendileri için hazırlanan tarlada nar hasadı etkinliğine katıldı.

Ümraniye Belediyesi ve Sarıcakaya Belediyesi ortak bir çalışmaya imza attı. Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetlerine bağlı bir gurup genç Sarıcakaya ilçesinde misafir edilerek kendileri için organize edilen çeşitli etkinliklere katıldı. Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Ethem Koyuncu ile Ümraniye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yusuf Ocak öncülüğünde Sarıcakaya'ya gelen gençler ilk olarak Belediye Başkanı Hüseyin Çam'ı makamında ziyaret etti. Ardından Bozaniç mevkiinde bulunan Nar Bahçesine giden gençler burada dalından nar hasadı yaptı. Hayatlarında ilk kez böyle bir etkinliğe katıldıklarını dile getiren gençler "Bizim için gerçekten değişik bir gün oldu. İlk kez nar hasadı yapıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan başta belediye başkanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada Sarıcakayalı akranlarımızla bir araya geldik ve bir dostluk köprüsü oluşturduk. Sarıcakaya gerçekten çok güzel bir ilçeymiş" diye konuştular.

Nar hasadının ardından traktör römorkuna bindirilen gençler Bozaniç Dağı eteklerine zirveye çıkarılarak hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR

İstanbullu gençler Sarıcakaya da nar hasadı yaptı
İstanbullu gençler Sarıcakaya da nar hasadı yaptı
İstanbullu gençler Sarıcakaya da nar hasadı yaptı
İstanbullu gençler Sarıcakaya da nar hasadı yaptı
İstanbullu gençler Sarıcakaya da nar hasadı yaptı
İstanbullu gençler Sarıcakaya da nar hasadı yaptı
İstanbullu gençler Sarıcakaya da nar hasadı yaptı

Hüseyin Çam, Sarıcakaya, Eskişehir, Nar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbullu gençler Sarıcakaya da nar hasadı yaptı - Son Dakika


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