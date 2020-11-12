İstanbullu gençler Sarıcakaya'da "nar hasadı" yaptı - Son Dakika

Sarıcakaya Belediyesi ile Ümraniye Belediyesi arasında başlatılan ortak çalışma kapsamında misafir olarak ilçeye gelen gençler, nar hasadı etkinliğine katıldı.

Sarıcakaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki belediyenin ortak projelerini destekleyen Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetlerine bağlı bir grup genç, farklı bir deneyim yaşayarak gün boyu ağaçlardan nar topladı.

Sarıcakaya'nın Bozaniç mevkiinde bulunan nar bahçelerinde hasat yapan gençlerden Muhammed Yılmaz, hayatında ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını belirterek, "Bizim için gerçekten değişik bir gün oldu. İlk kez nar hasadı yapıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan başta belediye başkanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. " diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam da gençlere teşekkür ederek, " İç Anadolu'nun ortasında bir Akdeniz vardı, onlar da gelip yerinde görmek istediler. Kapımız her zaman açık." ifadesini kullandı.

Nar hasadının ardından traktör römorkuna bindirilen gençler, Bozaniç Dağı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.