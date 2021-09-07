İstanbullu gönüllü yürüyüşçüler Aktoprak'taydı

İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri, Altınova'nın Aktoprak Köyü sportif doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri, Altınova'nın Aktoprak Köyü sportif doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri, Ilgar Soleimani sorumluluğunda Altınova'nın Aktoprak Köyü sportif doğa yürüyüşü yaptı. İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri, gönüllü yürüyüş lideri Ilgar Soleimani sorumluluğunda doğa harikası Altınova'nın Aktoprak köyünde yürüdü. Ilgar Soleimani, Orhangazi-Aktoprak arasında doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Doğa harikası İznik gölü manzarası, bölgenin muhteşem doğası ve verimli toprakları yürüyüşümüzü çok daha keyifli hale getirdi. Bizleri yalnız bırakmayan Altınova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Başaran'a teşekkür ederiz" diye konuştu. - YALOVA

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