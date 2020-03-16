İSTANBULLU HAFTA SONUNU EVİNDE GEÇİRDİ: TOPLU ULAŞIM KULLANANLAR YÜZDE 48 AZALDI - Son Dakika

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İSTANBULLU HAFTA SONUNU EVİNDE GEÇİRDİ: TOPLU ULAŞIM KULLANANLAR YÜZDE 48 AZALDI
6 saat önce
İSTANBUL'da dün toplu ulaşım kullananların oranı bir önceki pazar gününe göre yüzde 48 düştü.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:32 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da dün toplu ulaşım kullananların oranı bir önceki pazar gününe göre yüzde 48 düştü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) yetkililerinin paylaştığı bilgiye göre, pazar günü toplu taşıma araçlarını kullananların sayısı, bir önceki pazar gününe göre yüzde 48 düştü. 8 Mart pazar günü toplu ulaşım 4 milyon 822 bin 661 kez kullanıldı. 15 Mart pazar günü ise toplu ulaşım sistemi 2 milyon 522 bin 565 kez kullanıldı. 1 Mart pazar günü ise toplu ulaşım 4 milyon 592 bin 608 kez kullanılmıştı.
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