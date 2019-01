İstanbullu 'inançlı Müslüman' Belediye Başkanı İstiyor

İstanbullu 'İnançlı Müslüman' belediye başkanı istiyorSinem ERYILMAZ- Ömer HASAR/İSTANBUL, ( DHA )- Kadir Has Üniversitesi tarafından yapılan Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması (TSSEA) 2018 yılı sonucuna göre, İstanbul halkı büyükşehir belediye başkanının 'İnançlı Müslüman' bir kişi olmasını istiyor.2010 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda Prof. Dr. Murat Güvenç, Prof. Dr. Osman Zaim, Prof. Dr. Mitat Çelikpala , Prof. Dr. Banu Baybars Hawks ve Dr. Öğretim Üyesi Emrah Karaoğuz tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye kamuoyunun güncel siyasal, sosyal, ekonomik, güvenlik ve kültür konularındaki gündemi ve tercihlerini tespit etmeye yönelik 'Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması' (TSSEA) 2018 yılı sonuçları Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan D. Feyiz'in de katıldığı toplantıda açıklandı.12 Aralık 2018-4 Ocak 2019 tarihleri arasında 26 şehirde, 18 yaş ve üzeri bin kişi ile yüz yüze görüşme yapılarak elde edilen veriler sonucunda, Türkiye halkının en önemli sorununun işsizlik, hayat pahalılığı ve Türk Lirası'nın değer kaybetmesi olduğu kaydedildi. Ayrıca raporda, terör sorunu gerilerken, FETÖ terör örgütünün ciddi bir tehdit olarak algılandığı yer aldı.ANKARA VE İZMİR'İN TERCİHİ ÇALIŞKAN BELEDİYE BAŞKANISiyasal nabzı da yoklayan çalışma, yaklaşan yerel seçimler öncesi çarpıcı bir veriyi gözler önüne serdi. İstanbul, İzmir ve Ankara 'da yer alan katılımcılara yöneltilen, 'Büyükşehir Belediye Başkanı olacak kişi size sayacağım özelliklerden hangilerine sahip olmalıdır?' sorusuna İstanbul'da ilk sırada 'İnançlı Müslüman' ikinci sırada 'çalışkan' karşılığı verilirken; Ankara ve İzmir'de ise ilk iki sırada 'çalışkan', 'dürüst ve namuslu olmak' cevapları verildi.Ankette 31 Mart Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanacaklar için adayların mı partinin mi önemli olduğu konusuna da açıklık getirildi. Buna göre oy tercihlerinde 'aday' etkisi yüzde 50,6 olarak belirlenirken, 'parti' yüzde 49,4 olarak gözlemlendi.EN ÖNEMLİ SORUNLAR İŞSİZLİK VE HAYAT PAHALILIĞIAraştırmada 2017'de yüzde 17'lik oranla en önemli üçüncü sorun olarak görülen işsizlik, bu yıl yüzde 27'ye ulaşarak ülke sorunları arasında birinci sıraya yerleşti. 2016 yılında radikal bir artış gösteren FETÖ, 2017 yılındaki düşüşünü sürdürerek yüzde 18,1'den, yüzde 16,2'ye gerileyerek 2018'de ülkenin en önemli üçüncü sorunu olarak tespit edildi. Hayat pahalılığını en önemli sorun olarak görenlerin oranı ise bir önceki yıla oranla 13,2'den yüzde 17,8'e yükseldi.Son bir yılda ekonomide yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 57,1'i ekonominin daha kötüye gittiği yanıtını verdi. Yüzde 21,9'luk kesim ise hiç etkilenmediğini belirtti.YÜZDE 41,4 CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'Nİ BAŞARILI BULUYORÜlkenin yönetim tarzı olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini benimseyenlerin oranı yüzde 46,7 olarak tespit edilirken, toplamda başkanlık veya partili cumhurbaşkanlığı alternatiflerini destekleyenlerin oranı yüzde 58,5 olarak belirlendi. Öte yandan, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin performansını nasıl değerlendirirsiniz?' sorusuna yüzde 41,4 'başarılı' yanıtını verirken, yüzde 30,2 'başarısız' yanıtını verdi.SİYASİ BOŞLUK 'MERKEZ'DE VE 'SOL'DAAnkete katılanların sadece yüzde 28,6'sı siyasette boşluk olduğunu düşünürken, 51,4'ü herhangi bir boşluk olmadığını düşünüyor. Ayrıca siyasi boşluk olduğunu düşünenlere yöneltilen, 'Bu Boşluk, Siyasi Yelpazenin Neresindedir?' sorusu verilen cevaplarda boşluğun en çok yüzde 35,7 ile 'merkez'de ve yüzde 30,8 ile 'sol'da olduğu yanıtları alındı.Öte yandan Türkiye'de siyasi bir boşluk olduğunu en çok düşünenler yüzde 42,4 ile CHP ve yüzde 44,4 ile HDP seçmenleri olurken, bunları sırasıyla yüzde 29,5 ile MHP , yüzde 13,3 ile AK Parti takip etti.Geçtiğimiz yıla göre düşüş gösterse de, kamuoyunun yüzde 30,8'i halen Türkiye'de yargının siyasallaştığını düşünüyor. Bunun yanı sıra 'Türkiye'de bir siyasal kutuplaşma olduğunu düşünüyor musunuz?' sorusuna yüzde 38,8 ile 'evet' cevabı bu sene de düşüş göstererek araştırma da yerini aldı.TÜRKİYE'DE YAŞAMAKTAN MUTLU OLANLARIN SAYISI AZALIYORAnkete katılanlara sorulan 'Türkiye'de yaşamaktan duyduğunuz memnuniyet seviyenizi öğrenebilir miyim' sorusuna yüzde 38,8 'mutluyum' cevabını verirken, yüzde 19,8 'mutsuzum' cevabını verdi. Türkiye'de yaşamaktan en mutlu kesimin AK Parti seçmenleri olduğu, MHP, CHP ve HDP seçmenlerinin ise oransal olarak 'ne mutlu ne mutsuz' olduğu sonucuna varıldı.İmkanı olması durumunda yurtdışında yaşamayı tercih edenlerin oranı ise yüzde 20. Bunu etkileyen en önemli faktörün ekonomi olduğu kaydedildi. Yurtdışında yaşamayı tercih edenlerde ilk sırada yüzde 33 ile HDP seçmeni geliyor. Onu yüzde 21,7 ile CHP, yüzde 17,9 ile MHP ve yüzde 10,1 ile AK Parti seçmenleri takip ediyor. Genel orana bakıldığında Türkiye'nin yüzde 60,4'ü yurtdışında yaşamayı tercih etmiyor.