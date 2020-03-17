İstanbullu işletmeciler yasağa uydu - Son Dakika

TÜRKİYE'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında çıkarılan genelgelerle umuma açık istirahat ve eğlence mekanlarının faaliyetlerinin durdurulmasının ardından sinema, kafeterya ve kahvehane gibi insanların toplu bulundukları işletmeler de kapatıldı. İşletme sahiplerinin yasağa uyduğu görülürken, mekanların bulunduğu sokaklar bomboş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il valisine gönderilen genelgeyle, koronavirüsle mücadele kapsamında, 16 Mart saat 10.00 itibariyle umuma açık istirahat ve eğlence mekanları olan edilen pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Salgını önlemek amacıyla alınan tedbirlere bugün bir yenisi eklendi. İçişleri Bakanlığı'nın 'koronavirüs tedbirleri' adı altında ek genelge yollamasının ardından 00.00'dan itibaren sinema, kafeterya ve kahvehane gibi işletmelerin de faaliyetlerine geçici süreyle son verildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda işletme sahiplerinin çoğu iş yerlerini kapatırken, yasağa uymayan mekan sahipleri ise zabıta ve polis tarafından uyarılarak kapatıldı.

Beşiktaş ve Karaköy 'de bulunan eğlence mekanlarının kapatılmasının ardından sokaklar bomboş kaldı. Genelge dışında kalan restoranlar ise müşteri azlığı nedeniyle her zamanki kapanma saatlerinden daha erken kapatmak zorunda kaldı.

Beşiktaş'ta genelge dışında kalan bir restoranda kuryelik yapan Serdar Çevik, alınan tedbirlerden memnun olduğunu belirterek "Koronavirüsün tedbirleri iyiye gidiyor. Çünkü bizim insanlarımız tedbirlere uyuyor. Burada, bu saatte, bu kadar boş olması tedbir alındığının göstergesi. Virüse karşı eldiven maske; maske yoksa bere takmalı insanlar. Biz de tedbirimizi alıyoruz. Paketleri taşırken temas etmemeye çalışıyoruz. Belirli bir mesafede durarak paketi teslim ediyoruz. Virüs daha fazla yayılmasın, işlerimizi engellemesin. Bu şekilde olması daha iyi. Şu anda bu dükkanların çoğu kapalı. Bu konularda devletin yardımcı olması lazım" diye konuştu.

- İstanbul