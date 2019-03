İstanbullu Kimliğini Benimseyelim"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'un Türkiye'nin lokomotifi olduğunu belirterek, "Onun için İstanbullu kimliğini benimseyelim. Belediye başkanı olursam bunun için çok çalışacağım. Bunun için sizden yardım istiyorum." dedi.



Yıldırım, Büyükçekmece'deki bir otelde, ilçenin kanaat önderleri, okul aile birlikleri ve sınıf anneleriyle bir araya geldi.



Burada bir konuşma yapan Yıldırım, İstanbul ve Büyükçekmece'nin çok kıymetli olduğunu bu değeri ifade etmek için de her yerde "İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet fethetti, Mimar Sinan süsledi, Gazi Mustafa Kemal işgalden kurtardı ve Recep Tayyip Erdoğan ise ayağa kaldırdı." dediğini hatırlatarak, büyük Sinan'ın en güzel süslerinden birini Büyükçekmece'ye yaptığını söyledi.



Büyükçekmece'nin pek çok sorunu olduğunu ancak birçok yerde olduğu gibi bu ilçede de en büyük soruların başında ulaşım ve trafik meselesinin geldiğini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:



"Hem toplu ulaşım yetersiz hem de yollarla ilgili altyapı ve üstyapı sıkıntıları var. Ulaşım bizim işimiz. Türkiye'de 11 yıl boyunca rekor düzeyde Ulaştırma Bakanlığı yaptım. Türkiye'nin her köşesinde hizmetimiz var. Seçilirsek ilk yapacağım iş, metrobüsü Büyükçekmece'ye ulaştırmak olacak. İlçeyi baştan başa katedecek. 10 istasyonu olacak. Günde ortalama 125 bin kişiye hizmet verecek. Metro ile ilgili olarak biraz zamana ihtiyacımız var. Esasında metro Büyükçekmece'ye geliyor. Ama talebiniz Bulgaristan'a doğru biraz daha erken gelmesi yönünde."



"İstanbul'da trafik rahatlayacak"



İnsanların trafikte çok vakit kaybettiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:



"Ulaşım işi en öncelikli işimiz olacak. Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. İnsanlar, Bursa'ya 40 dakikada gidip iskender yiyerek geliyorlar. Bir buçuk saatte gidip geldikten sonra köprünün öbür tarafından buraya 2 saatte gelemiyorlar. Bu işin mutlaka üstesinden geleceğiz. Bu, benim işim. Ömrümü verdim. Zor bir iş ama imkansız değil. Zor olan hemen yapılır imkansız biraz zaman alır. 170 kilometrelik metro hattımız var. Yani toplu taşımadaki payı yüzde 18. Bu işin yolu, raylı sistemi yaygınlaştırmaktan geçiyor. Dönem içerisinde 518 kilometreye çıkaracağız. Bunu yaptığımız zaman toplu ulaşımın payı yüzde 48'e çıkacak. Yüzde 48 demek, yüzde 30 trafiğin azalması demektir. Yüzde 30 azalırsa her tarafta rahatlama olur. Bununla yetinmiyoruz. Doğu-batı ve kuzey-güney istikametinde tünel projelerimiz var."



Yıldırım, yollardaki araçları ortadan kaldırmak için park kapasitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. 244 bin araçlık bir kapasite oluşturabildiklerini dile getiren Yıldırım, şunları anlattı:



"Büyükçekmece'de de 3750 araçlık bir kapasite oluşturacağız. Bu yolların otopark olarak kullanılmasını azaltacak. Bununla yetinmiyoruz aktarma merkezleri oluşturacağız. Aktarma istasyonlarıyla trafiği rahatlatacağız. İstanbul'un 240 noktasında trafik düğümleniyor. Buralarda düzenleme yapacağız. Bunun ötesinde bir diğer tedbir ise otogarı şehrin dışına çıkaracağız. Önemli lojistik merkezlerini ve gıda halleri gıda üslerine dönüştürülecek ve nispeten şehrin dışına kurulacak. Şehir içine büyük ticari araçların girmesini azaltacağız. Akıllı trafik yönetimi de devreye girecek. Trafik yönetilecek. Bütün bunları yaptıktan sonra bile trafik sorunu yüzde 100 çözülmez. Ama İstanbul'da trafik akacak. Dur kalklar hemen hemen ortadan kaldırılacak. Bunun garantisini veriyorum. Büyükşehirlerin trafik sorunlarını çözen hiçbir ülke yok. Londra, Moskova, Paris, New York'ta var. Amacımız katlanabilir, sürdürülebilir akışı olan bir trafiktir."



"İstanbullu kimliğini benimseyin"



Yıldırım, "Bizi biz yapan şehre hizmet etme zamanıdır." diyerek, şunları kaydetti:



"Vergi gelirlerimizin yarısını İstanbul veriyor. İhracatımızın yarısını İstanbul yapıyor. Milli gelirin üçte birini İstanbul sağlıyor. İstanbul, hapşırsa, Türkiye nezle olur. Onun için İstanbul'a yapılacak çok şey var. İstanbul ayakta kalmalı çünkü, bu şehir Türkiye'nin lokomotifidir. Şehir aidiyeti gelişmezse, o şehir istediğiniz kadar gelişmez. İstanbul, bizim geleceğimiz. İstanbul kimliğini lütfen daha fazla benimseyelim. Eğer bunu yaparsak, bu şehre daha fazla kazandırırız. Yapmazsak, İstanbul, Türkiye'nin kaynaklarından hak ettiği payı alamaz. İstanbul, evlatlarımızın geleceği. Onun için İstanbullu kimliğini benimseyelim. Belediye başkanı olursam bunun için çok çalışacağım. Bunun için sizden yardım istiyorum."



İstanbul'un herkesin ortak geleceği olduğunu, bunun için "İstanbul 4.0'a" çok önem verdiklerini anlatan Yıldırım, "4.0" ile yeni nesil belediyeciliği tanımladığını aktardı.



Bunun aynı zamanda bilişimle, yüksek teknolojiyle şehrin yönetilmesi ve kalkındırılması anlamına geldiğini dile getiren Yıldırım, sözlerin şöyle sürdürdü:



"Bu güzel şehrin nüfusunun yüzde 45'i genç. Bu muazzam bir kaynak. Eğer bu kaynağı yerli yerinde kullanmazsak büyük bir tehdit olur. Onun için gençlerin enerjisine, bilgisine, diline ihtiyacımız var. Gençlerle iletişim kurmak mecburiyetindeyiz. Onların dünyası bizimkinden farklı. Onlar dijital yerli, biz dijital göçmeniz. Onlar bilgi toplumu içinde doğdu. Gelecek gençlerin yöneldiği tarafa doğru gidiyor. Gelecek, akıllı şehirlerde, yapay zekada, robot teknolojisinde, Hayallerinizi zorlayacak kadar yeniliklerle karşı karşıya kalacağız. Çok değil, önümüzdeki 20 yıl içinde bugün bildiğimiz mesleklerin yarısı yok olacak. Yeni meslekler gelecek. Bu değişim sağlayamasak daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Bunu gençlerle başaracağız. Gençler bu işin içinde doğdular, bu işi biliyorlar. Gençlerimize girişimcilik atölyeleri kuracağız. Herkes fikrini getirecek. Artık para, akıl terinde. Fark yapabiliyorsanız işte o zaman kazanırsınız. Herkesin yaptığı işi yapıyorsanız yerinizde sayarsınız."



"Her ilçeye oyuncak kütüphaneleri kuracağız"



İstanbul'da hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi veren Yıldırım, kentin 961 mahallesinin 300'ünde 955 kreş yapacaklarını ifade ederek, açıklamasını şöyle tamamladı:



"16 yıllık başarının arkasında kadınları imzası var. Biz bunu biliyoruz ve kadınları takdir ediyoruz. Yavrularımızın eğitimi her şeyden önemli. Onları bizi her şeyimiz. Hem Büyükçekmece'de hem de Büyükşehir Belediyesinde bundan zerre kadar sapma yok. Gelişmiş ülkelerde çocukların, sosyal, fiziksel, psikolojik gelişimi için oyuncak kütüphaneleri var. İstanbul'un 39 ilçesinde bu oyuncak kütüphanelerin hepsini kuracağız. Ödünç alınan oyuncaklarla çocuklar sıkılana kadar oynayacak, aileler büyük bir masraftan kurtarılacak. Yine İstanbul'un her ilçesine adam olacak çocuklar için 'dene yap atölyeleri' kurulacak. Çocuklar, bilim ve teknik becerilerini burada geliştirecekler. Yavrularımızın diğer yeteneklerini ortaya çıkarmak için de çocuk atölyeleri kuracağız. Size Mevlüt Uysal ve Binali Yıldırım sözü. Ne yapacağımızı anlamanız için geçmiş 16 yılımıza bakmanız lazım. Gaza gelmeyin. İstanbul'a başkan seçiyorsunuz. Bunun kazası yok. Bu bir yerel seçim ölüm kalım meselesi değil. İstanbulluyuz. İstanbul'a başkan seçeceğiz. Bunun kararını vereceğiz. Onun için kararımızı verirken en iyi kararı verelim."



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da yaptığı konuşmada, seçilmesi halinde Büyükçekmece'de hayata geçireceği 25 projesi hakkında bilgi verdi.



Uysal, "Geçmiş 25 yılın hizmet eksiklikleri telafi edilecek. Görevimiz zor gibi gözükse de başaracağız." diye konuştu.



Program okul aile birlikleri ve sınıf annelerinin, Binali Yıldırım'a çiçek takdimi ile sona erdi.

