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İstanbullu muhtarlar Hüyük'te fidan dikti

7 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesine İstanbul'dan gelen mahalle muhtarları Beyşehir Gölü kıyısında orman fidanı dikti.

İstanbullu muhtarlar Hüyük'te fidan dikti, System.String[]

Konya'nın Hüyük ilçesine İstanbul'dan gelen mahalle muhtarları Beyşehir Gölü kıyısında orman fidanı dikti.


Hüyük Belediyesinin desteğiyle Hüyük Muhtarlar Derneği'nin davetlisi olarak Hüyük ilçesine gelen İstanbul ve Beyoğlu Muhtarlar Derneği üyesi mahalle muhtarları, Hüyük Belediyesini de ziyaret etti. Muhtarlar, Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan Budak ve Kıreli mahallelerinde oluşturulan hatıra ormanı alanlarında çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.


Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İstanbul'dan Hüyük ilçesine gelen mahalle muhtarlarını misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Belediyemizi ziyaret ederek bizleri onurlandıran muhtarlarımıza ilçemizin tarihi ve turistik alanlarını da gezdirdik. Kendilerine yöremizin organik çileğini tattırdık. Beyşehir Gölü kıyısında belediye olarak sahil düzenlemesi yaptığımız alanlarda ve hatıra, dostluk ormanı sahalarında düzenlediğimiz fidan dikme etkinliklerine de katılarak Hüyüklü mahalle muhtarlarımızla beraber çok sayıda sedir fidanını toprakla buluşturdular. Kendilerine bu etkinliklerimize katıldıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hüyükümüzün tanıtımına katkı sağlayacak bu tür organizasyon ve etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bu anlamda, Hüyük Muhtarlar Derneği Başkanımız İlkay Ceylan'a ve yönetimine İstanbullu muhtarlarımızı ilçemize davet ederek, düzenlenen bu organizasyonlarda aramızda olmalarını sağlamasından ve güzel misafirperverliklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Hüyük Belediyesi olarak muhtarlarımızın her zaman yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz.Her zaman söylediğimiz gibi Hüyük için, mahallelerimiz için muhtarlarımızla birlikte el ele vererek hizmet üretmeyi sürdüreceğiz" dedi.


Hüyük'te düzenlenen ağaçlandırma etkinlikleri çerçevesinde yaklaşık bin sedir fidanının toprakla buluşturulduğu belirtildi. - KONYA

İstanbul, Beyşehir, Hüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:52 Kaynak: İHA
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