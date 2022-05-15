İstanbullu Sanayi Çalışanı: Tost Bile Yiyemiyoruz. Bir Tost 25 Lira. Boş Tost Yiyoruz. Tostçu Bizi Seviyor, O Yüzden Bize Salça Sürüyor - Son Dakika
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İstanbullu Sanayi Çalışanı: Tost Bile Yiyemiyoruz. Bir Tost 25 Lira. Boş Tost Yiyoruz. Tostçu Bizi Seviyor, O Yüzden Bize Salça Sürüyor

15.05.2022 15:39

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Eyüp’te bulunan Avas Sanayi Sitesi’nde esnafı ziyaret etti. Bir sanayi çalışanı, Tekin’e yaşadıkları sorunları anlatırken “Tost bile yiyemiyoruz. Bir tost 25 lira. Boş tost yiyoruz… Kuru ekmeği makineye basıyor, elektrik harcanıyor, bir de ekmek parası karşılığı 10 lira alıyor. Tostçu bizi seviyor, devamlı müşterisiyiz, o yüzden bize salça sürüyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Eyüp'te bulunan Avas Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret etti. Bir sanayi çalışanı, Tekin'e yaşadıkları sorunları anlatırken "Tost bile yiyemiyoruz. Bir tost 25 lira. Boş tost yiyoruz… Kuru ekmeği makineye basıyor, elektrik harcanıyor, bir de ekmek parası karşılığı 10 lira alıyor. Tostçu bizi seviyor, devamlı müşterisiyiz, o yüzden bize salça sürüyor" dedi.

Gürsel Tekin, 'Öteki İstanbul' ziyaretler kapsamında, Eyüp'te bulunan Avas Sanayi Sitesi'nin esnafıyla bugün bir araya geldi. Tekin, burada esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Tekin, ilk olarak, çalıştıkları fabrikadan alamadıkları tazminatlar için 616 gündür eylem yapan Uzel Makina Fabrikası çalışanlarını ziyaret etti. Tekin, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"BUNLAR İÇİN ADALET İŞLEMİYOR"

"Kadere bak; buraya ilk kez İstanbul İl Başkanı olduğum zaman gelmiştim. Tam üstünde 14 yıl geçmiş. 14 yıldır burada insanlar hak, hukuk ve adalet arıyorlar. Bunlar için adalet işlemiyor. Kimler için işliyor? Siyasal düşüncelerini ifade eden, bugünkü iktidara itiraz edenler için yargı kararları jet hızıyla geçiyor. Ama emekçinin yargı kararı 616 gündür bekliyor. Yani 15 yıldır burada hark arama eylemleri yapıyorlar. 2,5 yıldır çadır kurdular ve 15 yıldır haklarını aramak için mücadele ediyorlar. Kamuoyunun takdirine sunmak istiyorum. Ama kazanacaksınız, bir gün mutlaka kazanacaksınız. Adalet yerini bulacaktır hiç merak etmeyin."

"BOŞ TOST YİYORUZ"

Tekin, daha sonra sanayi sitesindeki bir çay ocağında esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti. Tekin'le bir sanayi çalışanı arasında şu diyalog yaşandı.

Vatandaş: Tost bile yiyemiyoruz. Bir tost 25 lira. Boş tost yiyoruz. Hani kuru ekmeği basıyor ya makineye, içine bir şey koymuyor, ekmeği basıyor makineye.

Gürsel Tekin: Ciddi mi diyorsun?

Vatandaş: Kuru ekmeği makineye basıyor, elektrik harcanıyor, bir de ekmek parası karşılığı 10 lira alıyor. Tostçu bizi seviyor, devamlı müşterisiyiz, o yüzden bize salça sürüyor. Kimse inanmıyor buna değil mi?

"TÜRKİYE'Yİ NE HALE GETİRDİNİZ"

Gürsel Tekin, daha sonra işletme sahibine "Nasıl oluyor peynirsiz tost" diye sordu. İşletme sahibi de "Hayat öyle bir şey olmuş ki Gürsel Abi, bir kilo kaşar 100 lira olur mu" karşılığını verdi. Tekin de "Markette 160 lira, yine 100 liraya ucuz buluyorsun. Yani tosta salça sürün salça ile… Hayaldi gerçek oldu, neler görüyoruz. Eskiden tost isterdiniz; en pratik, en ucuz temel gıda maddesidir. Şimdi insanlar geliyor, tost istiyor, karnını doyuracak, onu peynirsiz istiyor, çünkü peynirlisi 25 lira olunca öbürü 12,5 lira, peynirsiz olanı yemek zorunda kalıyor. Türkiye'yi ne hale getirdiniz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BU KARANLIK TÜNELDEN ÇIKMASI İÇİN SEÇİMİN KAZANILMASI LAZIM"

"Türkiye'nin bu karanlık tünelden çıkabilmesi için seçimin kazanılması lazım" diyen vatandaşa Tekin şöyle cevap verdi:

"Uzun süredir sahadayım, görüyorum, biliyorum üç aşağı beş yukarı, siz de biliyorsunuz. Ben, bu şehirde il başkanlığı yaptım. Ben il başkanlığı yaparken bu yerlere giremiyordum, açık söyleyeyim… İki yerde yıkım oldu. Hani 'siz gelmeyin' dedikleri yerde yıkım oldu. Yine ben gittim. Yani oy verdikleri partinin mensupları gitmedi. Benim gördüğüm; vatandaş çok kararlı, değişim konusunda çok kararlı."

Vatandaş ise "Biz iki sene, üç sene çalışırız, ekonomik krizi aşarız, Türkiye düzelir. Yani başkanın kim olacağı hiç önemli değil. Bu altılı, işte beraber oturan masaya güveniyoruz. Çünkü başka çare de yok" dedi.

İstanbullu Sanayi Çalışanı: Tost Bile Yiyemiyoruz. Bir Tost 25 Lira. Boş Tost Yiyoruz. Tostçu Bizi Seviyor, O Yüzden Bize Salça Sürüyor
İstanbullu Sanayi Çalışanı: Tost Bile Yiyemiyoruz. Bir Tost 25 Lira. Boş Tost Yiyoruz. Tostçu Bizi Seviyor, O Yüzden Bize Salça Sürüyor
İstanbullu Sanayi Çalışanı: Tost Bile Yiyemiyoruz. Bir Tost 25 Lira. Boş Tost Yiyoruz. Tostçu Bizi Seviyor, O Yüzden Bize Salça Sürüyor
İstanbullu Sanayi Çalışanı: Tost Bile Yiyemiyoruz. Bir Tost 25 Lira. Boş Tost Yiyoruz. Tostçu Bizi Seviyor, O Yüzden Bize Salça Sürüyor

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Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Tekin, İstanbul, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İstanbullu Sanayi Çalışanı: Tost Bile Yiyemiyoruz. Bir Tost 25 Lira. Boş Tost Yiyoruz. Tostçu Bizi Seviyor, O Yüzden Bize Salça Sürüyor - Son Dakika


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