Son Dakika Haberleri: İstanbullu Seçmen CHP ve AKP'nin Başkan Adaylarıyla İlgili Ne Düşünüyor?

İstanbullu Seçmen CHP ve AKP'nin Başkan Adaylarıyla İlgili Ne Düşünüyor?

1 saat önce

Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için yarışacak olan CHP ve AKP'nin öne çıkan iki adayı hakkında halk ne düşünüyor?

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Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için yarışacak olan CHP ve AKP'nin öne çıkan iki adayı hakkında halk ne düşünüyor? VOA Türkçe İstanbullu seçmenlere sordu
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:00 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ak Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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