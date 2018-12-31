İstanbullu Seçmen CHP ve AKP'nin Başkan Adaylarıyla İlgili Ne Düşünüyor?
1 saat önce
Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için yarışacak olan CHP ve AKP'nin öne çıkan iki adayı hakkında halk ne düşünüyor?
Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi
başkanlığı için yarışacak olan CHP
ve AKP
'nin öne çıkan iki adayı hakkında halk ne düşünüyor? VOA Türkçe İstanbullu seçmenlere sordu
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:00
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