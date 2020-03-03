İstanbullu taksicilerden İdlib'e destek konvoyu - Son Dakika

İstanbul'da Anadolu ve Avrupa Yakasında çalışan taksiciler, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen hain hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklere destek vermek için konvoy düzenledi. Taksiciler, daha sonra Beyoğlu'nda bulunan Rusya Konsolosluğu önünde İstiklal Marşı okudu.



Anadolu ve Avrupa Yakasında görev yapan yaklaşık 500 araçlık Taksici Esnafı, araçlarını Türk Bayraklarıyla süsleyerek, konvoy oluşturdu. Konvoyun bir kısmı Göztepe Köprüsünde toplandıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü geçerek Avrupa Yakasına geçiş gerçekleştirdi.



Avrupa Yakasında da toplanan taksiciler Barbaros Bulvarı, Dolmabahçe Işıklar ve Karaköy'den İstiklal Caddesine çıktı. Taksiciler, burada bulunan Rusya Konsolosluğu önüne gelerek çelenk bıraktı. Daha sonrada şehitlerimiz için saygı duruşu gerçekleştirdi. Daha sonrada İstiklal Marşı okudu.



"Ülkemizin gücünü, birliğini, beraberliğini göstermek için toplandık"



Göztepe Köprüsü altında konuşan Anadolu Taksiciler Birliği(ATB) Başkanı Kurban Temel, "İdlib'de kalleş bir saldırı sonrası 34 tane vatan evladını şehit vermek üzere biz de burada toplandık; ülkemizin gücünü, birliğini, beraberliğini göstermek için toplandık. Burada herhangi bir siyasi parti ya da bir odanın önemi yoktur; sadece taksicilerin düzenlediği bir toplantıdır. Tahminime göre üç veya beş bin taksi olacağız" dedi.



Taksim Odakule önünde toplanan taksicileri temsilen konuşan İstanbul Taksiciler Odası Esnaf Başkanı Eyüp Aksu ise "Ey Mehmetçik, yalnız değilsin dualarımız seninle, Ey Mehmetçik İslam'ın Şanlı Ordusu sensin. Ey Mehmetçik adaletin hakkın ordusu sensin. Ey Mehmetçik, Adı Mehmet, Muhammed olan tek ordu sensin başta Rusya olmak üzere Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere sesleniyoruz: Ne sıcak denizlere arzunuz, ne petrol kuyusu aşkınız, Türk Milletinin yükselişini durduramayacaksınız. Bu toprakların sahibi bizleriz. Bize Suriye'de ne işiniz var diyenler asıl sizin ne işiniz var Ey Rusya, ey ABD? Anadolu bugün ayaktadır. ve her şeyin farkındadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti Milleti mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır" şeklinde konuştu.



Taksici Esnafı Yasin Çelik, "Şehitlere destek amacıyla toplandık burada şehitlerimizin kanı yerde kalmasın diyerek destek vermek için toplandık" dedi.



Bir diğer taksi esnafı Abdulmusa Ulu'da, "Allah razı olsun tüm taksi camiasından şimdi konvoy halinde birinci köprüye doğru devam edip Avrupa Yakasındaki taksicilerle bir araya geleceğiz. Türk'üz, doğruyuz, mutluyuz" ifadelerini kullandı. Bir başka taksi esnafı Yusuf Aydın, "Şehitlerimiz adına bu eylemi yapıyoruz, hiçbir siyasi amacı yok. Canını gözünü kırpmadan feda eden şehitlerimiz için feda olsun bu eylem" şeklinde konuştu.



Otomobillerin de katıldığı konvoya, yol kenarında bekleyen vatandaşlar da el ve bayrak sallayarak destek verdi. Açıklamanın ardından vatandaşlar araçlarına binip, korna çalarak ayrıldı. - İSTANBUL