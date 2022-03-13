İstanbullu vatandaşlar karın keyfini çıkarttı... Kimi kartopu oynadı, kimi yürüyüş yaptı - Son Dakika

İstanbullu vatandaşlar karın keyfini çıkarttı... Kimi kartopu oynadı, kimi yürüyüş yaptı

Donan gölette yiyecek arayan kuşların topluca uçması renkli görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul'da kar mücadele devam ederken Kağıthane Hasbahçe Parkı'na gelen vatandaşlar karın keyfini çıkarttı. Bazı vatandaşlar parkta spor yaparken bazıları da köpekleriyle yürüyüş yaptı. Donan göletin üzerinde topluca uçan yapan kuşlar renkli görüntüler oluştururken ailecek kartopu oynayan çocukların karda yuvarlandığı parktaki kartpostallık görüntüler ise havadan kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da Cuma günü başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle mega kent beyaza bürünmüştü. Kağıthane Hasbahçe'de ise vatandaşlar karın keyfini çıkarttı. Bazı vatandaşlar parkta spor yaparken bazıları da köpekleriyle yürüyüş yaptı. Donan göletin üzerinde topluca uçan kuşlar ve ailecek kartopu oynayan çocukların karda yuvarlandığı kartpostallık görüntüler havadan kaydedildi.