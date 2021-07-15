15 Temmuz şehitlerinin aileleri, Edirnekapı Şehitliği'ne akın etti - Son Dakika

15 Temmuz şehitlerinin aileleri, Edirnekapı Şehitliği'ne akın etti

İSTANBUL - Darbe girişiminin 5. yıl dönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, yakınlarının kabrini ziyaret etti.

FETÖ'nün düzenlediği darbe girişiminin 5. yıl dönümü nedeniyle şehit yakınları ve İstanbullular Edirnekapı Şehitliği'ne akın etti. Yakınlarının kabrini ziyaret eden şehit aileleri, dualar okudu. Kabirlere karanfil de bırakan hüzünlü aileler, o gece hiç bir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Şehitliğe gelen yaşlı bir kadın, "Çok şükür ki Müslüman bu Türkiye'de yaşıyoruz. Gece gittik. Kardeş kardeşi öldürüyor. Hani insanlık hani Müslümanlık. Sen dönüp kurşunu bana atıyorsa ben kime güveneceğim. Müslüman Müslümanı kırdı. Biz bayrak için yaşıyoruz. Savaş zamanı halam olmuş bir günlük. Rusya gelince çocuğu tandıra koymuş dağa kaçmış. Biz şimdi kimden kaçıyoruz Müslüman Müslüman'dan kaçar mı. Bu bayrak için canımı veririm. O gece herkes bu bayrak için koştu" dedi.