İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı - Son Dakika

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İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı
6 saat önce
İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı İstanbullular saat 21.00'da balkonlara ve pencerelere çıkarak alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi.
İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı
İSTANBUL - İstanbullular saat 21.00'da balkonlara ve pencerelere çıkarak alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi.
Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına destek için İstanbullular saat 21.00'da balkonlar ve camlara çıkarak alkışlarla destek verdi. Sosyal medyada yayılan etkiyle, İstanbullular bir dakika boyunca sağlık çalışanlarını alkışladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:03 Kaynak: İHA
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