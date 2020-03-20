Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbullular balkonlara ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı - Son Dakika
İstanbullular balkonlara ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı
6 saat önce
İstanbullular balkonlara ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı İstanbullulardan Sağlık çalışanlarına alkış İstanbullular Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına alkışlı destek çağrısının ardından bu akşam yine saat 21.
İstanbullular balkonlara ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı
İstanbullulardan Sağlık çalışanlarına alkış
İSTANBUL - İstanbullular Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına alkışlı destek çağrısının ardından bu akşam yine saat 21.00'da balkonlara ve pencerelere çıkarak alkışlarla destek verdi. Sağlık çalışanlarının desteklendiği anlar drone ile havadan görüntülendi.
Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına destek için yine İstanbullular saat 21.00'da balkonlara ve camlara çıkarak alkışlarla destek verdi. İstanbullular bir dakika boyunca ıslıklar çalarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Binalardan ve balkonlardan destek vererek alkışlayan vatandaşlar ise drone ile havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:13 Kaynak: İHA
Son Dakika Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında