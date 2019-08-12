Son Dakika Haberleri: İstanbullular bayram tatilinde adalara akın etti
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İstanbullular bayram tatilinde adalara akın etti

1 saat önce

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren kent sakinleri ve turistler, Eminönü Adalar İskelesi'nin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren kent sakinleri ve turistler, Eminönü Adalar İskelesi'nin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Adalar İskelesi'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi. Bayram tatilini İstanbul'da geçiren İstanbullular ve turistler, Adalar İskelesi'ne akın etti. Vatandaşlar, iskele önünde uzun kuyruklar oluştu. Büyükada, Kınalıada, Burgazada ve Heybeliada'ya gitmek isteyen vatandaşlar, ada vapuruna binebilmek için saatlerce bekledi. Vapur iskelesindeki yoğunluk havadan görüntülendi. Şehir hatları iskelesinden sık sık ek seferler yapıldığı ve vapurun kapasitesi üstünde kişi alınmayacağına dair duyurular yapıldı. Sabah 08.00'den itibaren Adalar İskelesi'nde yoğunluk oluştuğunu ifade eden Boğaz Turları Rehberleri Başkanı Dursun Duman, "Bu yoğunluk akşam 23.00'e kadar devam edecek gibi gözüküyor. Biz de boğaz turları düzenliyoruz. Bizimkiler de ful. Bugün, Üsküdar, Kadıköy, Ada ve Boğaz turlarının hepsi bugün dolu. Türkler ve turistler adalara akın ediyor. Sabah 11.00-12.00 sıralarında sıra 200 metreyi buldu. Galata köprüsünün altına kadar sıra oldu. Baya bir yoğunluk var. Gemiler yetiştiremiyor" diye konuştu. Bayram tatilini İstanbul'da geçirmek zorunda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar ise adalarda denize girip eğlenmeyi planladıklarını dile getirdi.
(Caner Sönmez - İrem Demir/İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:20 Kaynak: İHA
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