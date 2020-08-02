İstanbullular, bayram tatilini plajlarda değerlendiriyor - Drone - Son Dakika
İstanbullular, bayram tatilini plajlarda değerlendiriyor - Drone
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de vatandaşlar sıcak havanın etkisiyle sahillerde vakit geçiriyor.
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de vatandaşlar sıcak havanın etkisiyle sahillerde vakit geçiriyor. Şile ilçesindeki plajlarda vatandaşlar denize girerek ve güneşlenerek sıcak havanın tadını çıkarıyor.
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2.08.2020 23:03:03. #1.13#
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