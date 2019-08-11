Son Dakika Haberleri: İSTANBULLULAR BAYRAMIN İLK GÜNÜ SAHİLLERE AKTI
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İSTANBULLULAR BAYRAMIN İLK GÜNÜ SAHİLLERE AKTI

7 dakika önce

Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkmayan İstanbullular sahillere aktı.

Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkmayan İstanbullular sahillere aktı. Bakırköy Sahili'ne gelen bazı İstanbullular, burada mangal yakıp, dans edip sahilde güzel vakit geçirdi.
'İSTANBUL'UN TADINI ÇIKARTIYORUZö
Piknik yapmak için sahile gelen Ramazan Durdu, 'İstanbul'un tadını çıkartıyoruz. Kurban kestik ama daha almaya gitmedik. Nasip olursa 1 saat içerisinde gideceğiz almaya. Eti almadan önce burada bir ailece piknik yapalım dedik. dedi.
Bayramda İstanbul nüfusunda azalma olduğunu belirten Faruk Karayel, 'İstanbul'da ciddi bir şekilde boşalma var. İnsanların çoğu dışarıda. Biz de bu fırsatı değerlendirdik. Tatil var. Bu şekilde tatilin keyfini çıkaralım dedik. Sabahtan bu saate kadar gereken bayram ziyaretlerini yaptık, yakın akrabalara, komşulara gittik. Bu saatte geldik, keyfini çıkaralım tatilin. Yarın ailecek Büyükada'ya gitmeyi düşünüyorum. şeklinde konuştu.
Nada Nuryyeva da, 'Ailemizle birlikteyiz. Piknik için geldik. Herkes gelmiş zaten. Hava çok güzel. Güzel vakit geçiriyoruz. Bayram boyunca tatildeyiz, iş yok dinleneceğiz, izinliyiz. İfadelerini kullandı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:06 Kaynak: DHA
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