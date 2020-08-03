İstanbullular, bayramın son gününü park ve yeşil alanlarda değerlendirdi - Son Dakika

Kurban Bayramı'nı kentte geçirenlerin bir kısmı, bayramın son gününü mesire alanları, tabiat parkları ve sahillerde değerlendirdi.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da kalanlar, kentte dinlenme olanağı sunan, şehir merkezlerine kıyasla daha serin olan milli ve tabiat parkları ile mesire alanlarını tercih etti.

Avrupa Yakası'nda Belgrad Ormanı'na gelen vatandaşlar, bisiklete bindi ve yürüyüş yaptı. Piknik yapıp sohbet eden vatandaşlar, hamaklarda dinlendi.

Çocuklar da oyun oynayarak günün tadını çıkardı.

Yasemin Gümüş, koronavirüs korkusu nedeniyle sadece bayramın son günü dışarı çıkabildiklerini dile getirdi.

Bayramın son gününü ailesiyle ve çocuklarla değerlendirmek istediğini ifade eden Şehmuz Taş ise yarın iş başı yapacağını söyledi.

Bazı vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

Avrupa Yakası'nda Zeytinburnu sahili ile Anadolu Yakası'nda Maltepe sahil şeridindeki Orhangazi Şehir Parkı da piknik yapmak isteyen ailelerin tercih ettiği yerler oldu.