İstanbullular beklenen dolu yağışına karşı battaniye ile önlem aldı - Son Dakika

İstanbullular beklenen dolu yağışına karşı battaniye ile önlem aldı
08.10.2020 09:43
İstanbul için yapılan dolu yağışı ve sağanak uyarısının ardından vatandaşlar, araçlarını battaniye ve kartonlarla korudu.
İstanbul için yapılan dolu yağışı ve sağanak uyarısının ardından vatandaşlar, araçlarını battaniye ve kartonlarla korudu.
İstanbul'da dolu ve sağanak yağış uyarılarının ardından birçok vatandaşın, arabasını battaniye ve kartonlarla koruduğu görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dolu ve sağanak yağış uyarısının ardından vatandaşlar dün akşamdan araçlarıyla kapalı otoparklara akın etti. Bazı vatandaşlar ise sokakta park halinde olan araçlarının üzerine karton ve battaniye koyarak koruduğu görüldü. - İSTANBUL
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