Son Dakika Haberleri: İstanbullular Bembeyaz Bir Sabaha Uyandılar

İstanbullular Bembeyaz Bir Sabaha Uyandılar

31 dakika önce

İstanbul'da beklenen karın yağmasının ardından vatandaşlar bembeyaz bir sabaha uyandı.

İstanbullular Bembeyaz Bir Sabaha Uyandılar, System.String[]
İstanbul'da beklenen karın yağmasının ardından vatandaşlar bembeyaz bir sabaha uyandı. Kar yağışı sebebi ile sabah erken kalkan bazı vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken bazı vatandaşlar karın keyfini sürdü.

İstanbul'da beklenen kar yağışının gece boyunca etkili olmasının ardından İstanbul'un birçok yeri beyaza büründü. Pazar gününe beyaz örtüyle uyanan İstanbullular karın keyfini çıkardı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:23 Kaynak: İHA

Sabah, Kar, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşların Yoğun Talebi Sonrası Samsun'da da Tanzim Satış Noktaları Açılacak Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü

İstanbul'da Amatör Futbola Kar Engeli PKK'ya Yeni İsim: Aşiretler Ordusu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 08:54:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbullular Bembeyaz Bir Sabaha Uyandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]