İstanbullular Bembeyaz Bir Sabaha Uyandılar
31 dakika önce
İstanbul'da beklenen karın yağmasının ardından vatandaşlar bembeyaz bir sabaha uyandı.
İstanbul
'da beklenen karın yağmasının ardından vatandaşlar bembeyaz bir sabaha uyandı. Kar
yağışı sebebi ile sabah erken kalkan bazı vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken bazı vatandaşlar karın keyfini sürdü.
İstanbul'da beklenen kar yağışının gece boyunca etkili olmasının ardından İstanbul'un birçok yeri beyaza büründü. Pazar gününe beyaz örtüyle uyanan İstanbullular karın keyfini çıkardı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:23 Kaynak: İHA
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