İstanbullular, Beykoz-Sarıyer arasında başlayan vapur seferlerinden memnun - Son Dakika

İstanbullular, Beykoz-Sarıyer arasında başlayan vapur seferlerinden memnun

08.01.2021 16:30
İstanbullular, Beykoz-Sarıyer arasında başlayan vapur seferlerinden memnun, System.String[]

Beykoz ile Sarıyer arası karşılıklı vapur seferleri 4 Ocak itibariyle başladı.

Beykoz ile Sarıyer arası karşılıklı vapur seferleri 4 Ocak itibariyle başladı. İstanbullular, hafta içi günlerinde saat 06.45 ile 19.20 arasında yapılan vapur seferlerinden dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Şehir Hatları tarafından Beykoz ile Sarıyer arasında karşılıklı vapur seferleri 4 Ocak itibariyle başladı. Gerek Beykozlu gerekse farklı ilçelerde ikamet eden İstanbullular bu vapur hattının açılmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Sarıyer Beykoz arası vapur seferi hakkında konuşan Gülden Altun, "Ben kullanmıyorum ama kullananlar için gayet iyi. Kolaylık olur en azından. Otobüslerde sürünmektense buradan oraya gitmek daha kolay. Gayet iyi" dedi.

Beykoz'da ikamet eden Ertuğrul Yener, "Tabii ki güzel. İstanbul'un her yeri su olmasından dolayı bu tarz seferlerin daha çok olması bizler açısından çok daha iyi olur. Sevindirici bir durum. Kullanırız. Covid'den de uzak kalırız. İnsanlar daha seyrek olur" diye konuştu.

Emre Öztürk, "Gerekli olduğunu düşünüyorum. Beykoz halkına güzel bir hizmet. Beykozluyum, kullanırım tabii. Başka türlü gidiş imkanı kısıtlı. Hem mesafe kısalıyor hem de ücret olarak daha uygun oluyor" dedi.

Güzel olmuş aslında, iki ayrı yakayı yakınlaştırmış. Biz Çamlıca'dan buraya geldik. Buraya geldiğim zaman kullanırım. Çabuk gidip gelirsin sorun olmaz. Saatleri biraz daha sıklaştırılırsa iyi olur" dedi.

Öte yandan vatandaşların İstanbulkart ile kullanabileceği Beykoz - Sarıyer arası vapur seferlerinin hafta içi saat 06.45 ile 19.20 arasında olmak üzere 20 sefer yapıldığı, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde seferlerin yapılmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbullular, Beykoz-Sarıyer arasında başlayan vapur seferlerinden memnun
İstanbullular, Beykoz-Sarıyer arasında başlayan vapur seferlerinden memnun
İstanbullular, Beykoz-Sarıyer arasında başlayan vapur seferlerinden memnun
İstanbullular, Beykoz-Sarıyer arasında başlayan vapur seferlerinden memnun
İstanbullular, Beykoz-Sarıyer arasında başlayan vapur seferlerinden memnun

Vapur Seferleri, İstanbul, Sarıyer, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbullular, Beykoz-Sarıyer arasında başlayan vapur seferlerinden memnun - Son Dakika


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