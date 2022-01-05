İstanbullular birkaç gündür şehirdeki rahat trafiğin nedenini merak ediyor: İşte o nedenler! - Son Dakika

Trafik yoğunluğunda yaşanan azalma sebebi olarak, pandemide son zamanlarda artan vaka sayısı ve akaryakıtta zam oranları gösteriliyor.

SÜRÜCÜLER ARTIK İKİ KEZ DÜŞÜNÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı verilerine göre İstanbul'da trafiğe kayıtlı 4 milyon 587 bin 836 araç var. Bu, Türkiye'deki 22 ilin toplum nüfusuna denk.

Haber Global'in haberine göre, trafik yoğunluğunun azalmasında etkili neden akaryakıt zammı olarak gösteriliyor. İstanbullu sürücüler direksiyon başına geçmek için artık bir kez daha düşünüyor. Son 3 ayda benzine yüzde 49, motorine yüzde 58 ve LPG'ye yüzde 80'den fazla zam geldi.

VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ TRAFİK YOĞUNLUĞUNU ETKİLEDİ

Trafik yoğunluğunu azaltan bir başka önemli sebep ise pandemide son zamanlarda artan vaka sayıları oluyor. Vaka sayılarının 55 bine yaklaştığı bugünlerde birçok iş yeri evden çalışma modeline geçti.