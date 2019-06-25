İstanbullular Boğaz'da serinledi

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar, İstanbul Boğazı'ndan denize girdi.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar, İstanbul Boğazı'ndan denize girdi.

Sıcaklığın 30 dereceyi aştığı ve nem oranının da yüzde 50'leri bulduğu kentte İstanbul Boğazı kıyıları, denize girip serinlemek isteyenlerle doldu.

Bazı vatandaşlar kendini Boğaz'ın serin sularına bırakarak yüzmenin tadını çıkardı.

Küçük çocuklar da aileleriyle birlikte akıntının daha az hissedildiği yerlerde yüzerek eğlendi. Sık sık iskeleden denize atlayan çocuklar, kolluk ve şişme botlarıyla Boğaz'da keyifli bir gün yaşadı.

İnsanların sadık dostu olan köpekler de Boğaz'ın serin sularında yüzenler arasında yer aldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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