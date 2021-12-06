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İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı - Son Dakika

İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı

06.12.2021 12:11

Ataşehir D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışmaları sebebiyle Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. 30 gün sürecek çalışma nedeniyle trafik akışı geçici olarak yan yoldan sağlanırken, yoğun trafik oluştu.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü tarafiğine yol çalışması eklendi, trafik çileye dönüştü. D-100 karayolu, alt geçit çalışmaları nedeniyle Kadıköy istikametinde Bostancı köprüsünün hemen önündeki kısımdan trafiğe kapatıldı. Trafik akışı geçici olarak yan yoldan sağlanırken, yoğun trafik oluştu.

ÇALIŞMA 30 GÜN SÜRECEK

Trafik yoğunluğuna ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin D-100 karayolu Altıntepe mevkiindeki alt geçit çalışması neden oldu. Dün itibarıyla başlayan çalışma 30 gün boyunca devam edecek. Yapılan çalışma nedeniyle oluşan yoğunluk Kartal'dan başladı.

İstanbullular dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı

ALTERNATİF İSTİKAMETLER

30 günlük yoğunluğa neden olacak çalışma nedeniyle D-100 karayoluna her iki istikamette de Minibüs Yolu, Sahil Yolu ve E-80 alternatif oluşturuyor. Kartal-Kadıköy istikametinde Minibüs yolu veya Sahil Yolu'nu kullanan sürücüler Bostancı mevkiinden tekrar D-100 karayoluna bağlanabilirken, şehrin kuzeyinde ise Kartal'dan Samandıra bağlantısı ve E-80 kullanılarak Kozyatağı Köprüsü'nden tekrar D-100'e ulaşmak mümkün.

İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı

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Son Dakika Güncel İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı - Son Dakika
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