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İstanbullular bu hafta kültür ve sanata doyacak - Son Dakika

İstanbullular bu hafta kültür ve sanata doyacak

26.09.2021 12:26
İstanbullular bu hafta kültür ve sanata doyacak, System.String[]

İstanbul bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

İstanbul bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında, bu hafta 10 farklı oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Program kapsamında 29 Eylül - 2 Ekim arasında, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Doğu ile Batı arasındaki ilk büyük savaşı konu alan "İfigenya", Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde iki kişinin çıktığı yolculuk hikayesini konu edinen "Geçit", Sadabad Sahnesi'nde "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde ise "Çın Sabahta" oyunları izlenebilecek.

Aynı tarihlerde, "Maviydi Bisikletim" müzikali Ümraniye Sahnesi'nde, "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" oyunu Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Moby Dick" Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Matruşka" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, "Veba" ve "Zehir" oyunları ise Kadıköy Gazhane Müze'de sahnelenecek.

Perdelerini 1 Ekim'de açan İstanbul Devlet Tiyatrosu, 1,2 ve 3 Ekim'de "Seneye Bugün" oyununu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, "Kontrabas" oyununu ise Garibaldi Salon'da tiyatroseverlerle buluşturacak.

Küçük Çiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda 29 Eylül'de Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın'ın aynı sahneyi paylaştığı "Üçü Bir Arada" oyunu izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Başrollerinde Selçuk Yöntem ve Okan Bayülgen'in yer aldığı dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin eşsiz hikayesini anlatan "Amedeus", 27, 28 Eylül'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Trump Sahne'de usta oyuncu Oya Başar ile Begüm Birgören'in aynı sahneyi paylaştığı "Plastik Aşklar" oyunu 29 Eylül'de seyredilebilecek. Tiyatro Ak'la Kara, 2 Ekim'de "Döktür Bir Şekspir" oyunuyla Kadıköy'de, usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ise 3 ve 4 Ekim'de "Bir Delinin Hatıra Defteri" adlı tek kişilik oyunuyla Büyükyalı Fişekhane'de sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Sahne sanatları ve konserler

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Sezon Açılış Konseri, 1 Ekim'de Raoul Grüneis şefliğinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu da "Gençlerle Meşk" konser programını 2 Ekim'de Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde icra edecek.

Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Erol Evgin 1 Ekim, Gökhan Türkmen ise 2 Ekim'de Fişekhane Deniz Sahne'de konser verecek.

Turkcell Vadi'de ise 27 ve 29 Eylül'de Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent ile Cumhuriyet Marşları konserleri düzenlenecek.

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, 1 ve 2 Ekim'de Kumkapı'daki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde uzun bir aranın ardından müzikseverlerin karşısına çıkacak.

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 28 Eylül'de Svetlin Roussev ve Elena Rozanova, 29 Eylül'de Burak Bilgili ve Gökhan Aybulus sahne alacak.

Türk pop müziğinin efsanevi grubu MFÖ 30 Eylül'de, Selda Bağcan 1 Ekim'de, rock müzik grubu Duman ise 2 ve 3 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Akbank Caz Festivali kapsamında da 1 Ekim'de Elif Çağlar Quartet feat. Defjen Daf Ensemble Galataport İstanbul Paket Pastanesi'nde, Kamufle ve Lara Di Lara 2 Ekim'de, Ediz Hafızoğlu feat. Ceylan Ertem ise 3 Ekim'de Müze Gazhane'de cazseverlerle bir araya gelecek.

Genç piyanist Evgeny Grinko, 27 Eylül'de Üsküdar Harem Meydanı'ndaki ücretsiz konserle hayranlarıyla buluşacak.

İstanbul, oyunlar, Konser, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbullular bu hafta kültür ve sanata doyacak - Son Dakika


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