İstanbullular cumartesi gecesine dikkat! Arnavutköy ve Başakşehir ilçeleri ağır yağış riski altında - Son Dakika

İstanbullular cumartesi gecesine dikkat! Arnavutköy ve Başakşehir ilçeleri ağır yağış riski altında

Son Güncelleme: 29.09.2023 10:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarıları sonrası dün akşam saatlerinde İstanbul'un Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan sağanak yağış gece saatlerinde etkisini yitirdi. Meteorolojik kaynaklar yeni bir yağış dalgası için cumartesi gecesi ve pazar sabahına dikkat çekerken, Arnavutköy ve Başakşehir hattının risk altında olduğuna vurgu yaptı.

İstanbul'da dün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerinde etkili oldu. Caddeler sular altında kalırken, birçok evi su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde etkisini kaybeden yağışların cumartesi gecesi ve pazar sabahı yeniden kuvvetleneceğini kaydeden meteorolojik kaynaklar, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinin ağır risk altında bulunduğunu ifade ediyor.

İstanbullular cumartesi gecesine dikkat! Arnavutköy ve Başakşehir hattı yine ağır yağış riski altında

AVRUPA YAKASI SULAR ALTINDA KALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış özellikle Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçeyi sular altında bırakırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbullular cumartesi gecesine dikkat! Arnavutköy ve Başakşehir hattı yine ağır yağış riski altında

İMAMOĞLU'NDAN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

Megakent'i vuran sağanak yağışla ilgili açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan yağışın pazartesi gününe kadar süreceğini belirterek cumartesiyi pazara bağlayan gece de yoğun bir geçiş beklendiği uyarısında bulundu.

İstanbullular cumartesi gecesine dikkat! Arnavutköy ve Başakşehir hattı yine ağır yağış riski altında

BAŞAKŞEHİR VE ARNAVUTKÖY AĞIR RİSK ALTINDA

Meteorolojik kaynaklar da İmamoğlu'nun yaptığı açıklamayı doğrularken, cumartesi gecesi ve pazar sabahı arasında yeniden etkili olacak yağışlar nedeniyle Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinin ağır risk altında olduğuna dikkat çekildi.

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Son Dakika Yaşam İstanbullular cumartesi gecesine dikkat! Arnavutköy ve Başakşehir ilçeleri ağır yağış riski altında - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbullular cumartesi gecesine dikkat! Arnavutköy ve Başakşehir ilçeleri ağır yağış riski altında - Son Dakika
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