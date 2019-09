İstanbullular dakikalık araç kiralamayı sevdi

CARMEDYA.COM - Garenta tarafından Eylül 2018'de hayata geçen MOOV by Garenta, bir yıl gibi kısa bir sürede İstanbul'da önemli bir başarıya ulaştı.







1400 araçlık filosu ile bir günde 4 bin 384 defa kiralamaya imza atan MOOV by Garenta uygulaması, 450 bin defadan fazla akıllı telefonlara indirilme başarısı gösterdi.



2018 yılının Eylül ayında kullanıcıların hizmetine açılan uygulamada, temmuz ayında ortalama 2 bin 356 defa araç kiralanırken ağustos ayında bu rakam yüzde 45 artış gösterdi ve ortalama 3 bin 426 defa araç kiralamaya imza atıldı.



Kullanıcılara yalnızca dakikalık araç kiralama değil, özgürlük de sunduklarını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Emre Ayyıldız, "MOOV by Garenta uygulamamızla tam anlamıyla özgürlük sunuyoruz. Kullanıcılar, uygulama üzerinden kendilerine en yakın aracı görebiliyorlar, kiralayabiliyor, istedikleri yere gidebiliyor ve araçla işleri bittiği zaman hizmet bölgesi sınırları içerisinde diledikleri yerde kiralamayı sonlandırabiliyorlar. Sunduğumuz bu özgürlük anlayışından dolayı da çok sevildiğimizi ve her geçen gün yeni rekorlara imza attığımızı söyleyebilirim" dedi.



MOOV by Garenta uygulamasının bir yıl içerisinde 450 bin defadan fazla indirildiğinin altını çizen Ayyıldız, "Yeni kullanıcı sayımız her geçen gün artıyor, MOOV by Garenta ailemiz genişliyor. Ağustos ayında yapılan kiralamaların yüzde 26'sı yeni kullanıcılarımız tarafından yapıldı" şeklinde konuştu. Ağustos ayında uzun bir bayram tatili olmasına rağmen yeni rekorlar kırdıklarını belirten Ayyıldız, "Ağustos ayında kiralama sayımızı bir önceki aya göre yüzde 45 arttırdık ve günde ortalama 3 bin 426 kiralama gerçekleştirdik. Ortalama kiralama sayımızı arttırmanın yanı sıra yeni bir rekora imza attık ve 4 bin 384 defa kiralama gerçekleştirdik. İstanbullular MOOV by Garenta'yı çok sevdi ve bir yıl gibi kısa bir sürede 500 bin defa kiralama sayısına ulaştık" ifadelerini kullandı.



MOOV by Garenta uygulamasıyla dakikalık araç kiralanabildiğini belirten Emre Ayyıldız, "Uygulama üzerinden 15 dakikalık dilimler halinde, 5 km'lik yakıt dahil olarak 8,5 TL'den başlayan fiyatlarla araç kiralayabiliyorsunuz. Kilometre aşımlarında ise 1,10 kuruştan başlayan fiyatlar kiralamanıza ekleniyor. İstanbul ulaşımında yeni bir alternatif olan MOOV by Garenta hizmetimizle, kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.



MOOV by Garenta uygulaması, araç kiralama hizmeti almak isteyen herkesle imzaladığı sözleşmeyi de dijital hale getirdi. Daha önce ilk kiralamada fiziksel olarak imza atılmak zorunda kalınan uygulamada, yapılan geliştirmelerle dijital sözleşmenin önü açıldı ve tüm süreç dijital olarak gerçekleşmeye başladı. MOOV by Garenta'dan dilediği kadar araç kiralamak isteyen herkes, akıllı telefonlarına MOOV by Garenta uygulamasını indirerek dijital sözleşmesini oluşturabiliyor ve en geç iki saat içerisinde özgürce araç kiralamaya başlıyor.



