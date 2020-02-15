İstanbullular dikkat: 24 saat süreyle su kesintisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbullular dikkat: 24 saat süreyle su kesintisi - Son Dakika

İstanbullular dikkat: 24 saat süreyle su kesintisi

6 saat önce

Çeliktepe-Ayazağa, Çeliktepe-Seyrantepe-4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım-onarım çalışmaları sebebiyle 18 Şubat 2020 Salı günü 10.00 ile 19 Şubat 2020 Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle sular kesilecek.

İstanbullular dikkat: 24 saat süreyle su kesintisi, System.String[]

Çeliktepe- Ayazağa, Çeliktepe-Seyrantepe-4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım-onarım çalışmaları sebebiyle 18 Şubat 2020 Salı günü 10.00 ile 19 Şubat 2020 Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle sular kesilecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan duyuruya göre, Çeliktepe - Ayazağa, Çeliktepe - Seyrantepe - 4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım - onarım çalışmaları sebebiyle 18 Şubat 2020 Salı günü 10.00 ile 19 Şubat 2020 Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle sular kesilecek.

Su alamayacak bölgeler:

Kağıthane ilçesi: Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim (Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe Mahalleleri.

Sarıyer ilçesi: Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden Mahalleleri'nin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy(Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya Mahallelerinin tamamı.

Beşiktaş ilçesi: Konaklar ve Levent Mahalleleri.

(İHA)

Ayazağa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:40 Kaynak: İHA
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