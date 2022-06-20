İstanbullular dikkat! AKOM, gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bu gece yarısı (00.00) itibarıyla ısınan havanın yükselmesi nedeniyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışların yarın sabah (10.00) saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

TEDBİRLİ OLUN ÇAĞRISI

AKOM, İstanbulluları ani ve etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya ve gerekli tedbirleri almaya çağırdı. İstanbul'da hava sıcaklıkları hafta boyunca 28 ile 30 derece aralığında seyredecek.

BAZI NOKTALARDA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLDU

İstanbul'da 19.20 sıralarında da Merter, Bakırköy, Bahçelievler ve birçok noktada sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, ( Tokat, Ordu, Giresun hariç) Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve güneyi, Toroslar Mevkii ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.