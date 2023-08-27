İstanbul'da Zafer Bayramı provaları nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak - Son Dakika

İstanbul'da Zafer Bayramı provaları nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbul\'da Zafer Bayramı provaları nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak
Son Güncelleme: 27.08.2023 08:42

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları nedeniyle bugün saat 06.00'dan provaların bitimine kadar Vatan Caddesi ve bağlantılı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği alternatif güzergahları paylaştı.

İstanbul Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıkları nedeniyle bazı yolların kapatılacağı duyurusu yaptı. Buna göre Vatan Caddesi ve bağlantılı yollar bugün saat 06.00'dan provaların bitimine kadar kapalı olacak.

Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

  • "Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler,
  • D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,
  • 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,
  • Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,
  • Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin caddelerinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,
  • Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri,
  • Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,
  • Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,
  • Hal Yolu Güney'den geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri,
  • Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar."

ALTERNATİF YOLLAR

Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Güncel

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Zafer Bayramı provaları nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Zafer Bayramı provaları nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak - Son Dakika
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