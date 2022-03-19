İstanbullular dikkat! Hem Belediye Başkanı hem Vali uyardı: 12.00-24.00 arası yoğun kar yağacak - Son Dakika
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İstanbullular dikkat! Hem Belediye Başkanı hem Vali uyardı: 12.00-24.00 arası yoğun kar yağacak

19.03.2022 12:48

Yoğun kar yağışına maruz kalan İstanbul'da yetkililer vatandaşlara uyarı üstüne uyarı yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün kar yağışının en yoğun yaşanacağı gün" derken, Vali Yerlikaya da 12 saatlik dilime dikkat çekti.

İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışı etkisini artırıyor. Günler öncesinden yapılan uyarılarla birlikte başlayan kar yağışı, kenti adeta beyaza bürüdü. İstanbullulara yapılan uyarılara bir yenisi de bugün eklendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı İmamoğlu, en yoğun kar yağışının bugün yaşanacağını belirterek uyarılarda bulundu.

İMAMOĞLU: KAR YAĞIŞININ EN YOĞUN YAŞANACAĞI GÜN

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklamalarda bulundu. Twitter'dan canlı yayını paylaşan İmamoğlu, "Bugün kar yağışının en yoğun yaşanacağı gün. İBB olarak sahadayız" notunu düştü.

İmamoğlu, İstanbul halkını uyardı: Bugün kar yağışının en yoğun yaşanacağı gün

"ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI

Kar yağışının ağırlıklı olarak kentin batı bölgelerindeki ilçelerde etkili olduğunu belirten İmamoğlu, vatandaşlara, zaruri haller dışında trafiğe çıkmamaları, toplu ulaşımı tercih etmeleri ve tedbiri elden bırakmamaları çağrısını yineledi. Metro seferlerini gece 02.00'ye kadar devam ettiğini aktaran İmamoğlu, metrobüsün de 24 saat esasına bağlı olarak hizmetini sürdüreceğini kaydetti. İETT'nin gerekli hallerde ek seferler düzenleyeceğini paylaşan İmamoğlu, Şehir Hatları'nda da herhangi bir sıkıntılı durumun olmadığını ifade etti. Olası trafik sıkışıklığında vatandaşlara ve çalışanlara ulaştırılmak üzere 100 bin kumanya ve 54 bin mobil malzeme hazırlıkları olduğunun altını çizen İmamoğlu, İBB'nin tuz stoklarının da yeterli olduğunu aktardı.

İmamoğlu, İstanbul halkını uyardı: Bugün kar yağışının en yoğun yaşanacağı gün

BİR UYARI DA VALİ YERLİKAYA'DAN GELDİ

İmamoğlu'nun ardından bir uyarı da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Kent genelinde 12.00-24.00 saatleri arasında kuzey kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışlarının beklendiğini belirten Yerlikaya, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili bilgi verdi. Vali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün bu sabah 10.30'daki verilerine göre, İstanbul genelinde bugün saat 12.00-24.00 arası kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, İstanbul halkını uyardı: Bugün kar yağışının en yoğun yaşanacağı gün
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbullular dikkat! Hem Belediye Başkanı hem Vali uyardı: 12.00-24.00 arası yoğun kar yağacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbullular dikkat! Hem Belediye Başkanı hem Vali uyardı: 12.00-24.00 arası yoğun kar yağacak - Son Dakika
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