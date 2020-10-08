İSTANBULLULAR DOLUYA KARŞI ÖNLEMİ ALDI - Son Dakika

İSTANBULLULAR DOLUYA KARŞI ÖNLEMİ ALDI

08.10.2020 09:10
İSTANBULLULAR DOLUYA KARŞI ÖNLEMİ ALDI, System.String[]

Ümraniye'de vatandaştan ilginç dolu yorumu;"Ben meteorolojiden daha iyi biliyorum.

- Ümraniye'de vatandaştan ilginç dolu yorumu;

"Ben meteorolojiden daha iyi biliyorum. Bu havada dolu molu yağmaz"

Beyza Nur GÜLER-İlkay DİKİCİ- Güven USTA-Alper KORKMAZ-Kubilay ÖZEV-İSTANBUL, İSTANBULLULAR, bugün yağması beklenen doluya karşı önlem aldı. Ümraniye'de Aykut İbrahim Şişman isimli kişi ise hava durumunu meteorolojiden daha iyi bildiğini iddia ederek, önlem almadı. Şişman, "Dolu yağacak bir hava yok. Yağsaydı önlem alırdım. Ben meteorolojiden daha iyi biliyorum. Bu havada dolu molu yağmaz." dedi.

İstanbul'da bugün ve yarın etkili olması beklenen sağanak yağış ve doluya karşı vatandaşlar, önlemlerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün(MGM) kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu, fırtına, sel ve hortum uyarısının ardından İstanbul'un birçok ilçesinde vatandaşlar battaniye, kilim, çarşaf ve kartonlarla otomobillerini korumak için hazırlık yaptı.

ÜSKÜDAR'DA SIKI ÖNLEM

Daha önceki dolu yağışlarında araçları ve evleri zarar gören Üsküdar Dönmedolap Mahallesi sakinleri, otomobillerinin üzerine battaniye, kilim ve karton örterek iplerle sıkı sıkı bağladı.

AVCILARDA'DA ARAÇLARIN ÜZERİ ÖRTÜLDÜÖte yandan Avcılar'da da pek çok vatandaşın, otomobillerini korumak için muşamba ve battaniyelerle önlem aldığı görüldü.

ÜMRANİYE'DE ARAÇLARIN ÜSTÜ BATTANİYELERLE KAPATILDIDolu ve yoğun yağış uyarısı sonrası Ümraniye'de de vatandaşlar önlemlerini aldı. Dolu için önlem alan Arif Savaş, "Elimizden gelen önlemleri aldık. Artık gerisi takdiri ilahidir. Bakalım bundan sonra ne olacak. Arabamızın üzerini yorganlarla, battaniyelerle kapatmaya çalıştık." şeklinde konuştu.

"BU HAVADA DOLU MOLU YAĞMAZ."Dolunun yağmayacağını söyleyen Aykut İbrahim Şişman, "Hiçbir önlem almadım. Meteoroloji dolu uyarısında bulundu ancak bu havada dolu yağmaz. Ümraniye için yağmaz. Balıkesir- Bursa tarafına yağacak. Marmara bölgesinde yağacağı için arkadaşlar arabaları sardılar. Bu havada ben bakıyorum hiç dolu yağacak bir hava yok. Yağsaydı önlem alırdım. Ben meteorolojiden daha iyi biliyorum. Bu havada dolu molu yağmaz."diye konuştu.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARMIŞTIMGM dün yaptığı uyarıda,

"Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer vermişti.

Meteoroloji, Ümraniye, İstanbul, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBULLULAR DOLUYA KARŞI ÖNLEMİ ALDI - Son Dakika

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