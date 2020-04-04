İstanbullular "evde kal" çağrısına uyuyor
6 saat önce
Üsküdar, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle sakin günler yaşanıyor.
Üsküdar, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle sakin günler yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:40 Kaynak: AA
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