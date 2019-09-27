İstanbullular geceyi parklarda geçirdi

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından birçok ilçede vatandaşlar parklarda toplandı. Evlerine girmekte tereddüt eden vatandaşlar Taksim Meydanı Gezi Parkında toplanarak geceyi burada geçirdi. İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki ve akabinde oluşan artçı depremlerin ardından evlerine girmekte tereddüt eden vatandaşlar parklara akın etti. Depreme ev ve işyerlerinde yakalanan vatandaşlar kendilerine en yakın park alanlarına giderek beklemeye başladı. İstanbul'un önemli noktalarından bir olan Taksim Gezi Parkında da vatandaşlar toplandı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar parklarda kalacaklarını söyleyen vatandaşlar, depremden korktuklarını ifade etti.

Ailesiyle birlikte Gezi Parkına gelen Sinan Işık ise sabah namazına kadar burada olacaklarını ifade ederek, "Bizde bugün bu gece sabah namazına kadar buradayız. Hani gönül ister ki böyle sarsıntılar olmasın. Ama işte her şey Allah'tan yapacak bir şey yok. Bizde tedbirimizi almak zorundayız vatandaş olarak. 4.3 olan sallantıyı hissetmedik. 5.8 olan sarsıntıyı hissettik" şeklinde konuştu.

Gezi Parkına gelen ailelerin çocuklarının da yere sermiş oldukları battaniyeler üzerinde uyudukları görüldü.

SİLİVRİ'DE DE VATANDAŞLAR PARKLARA AKIN ETTİ

İstanbul'da yaşanan depremin ardından evlerine gitmekte tereddüt eden vatandaşlar geceyi park ve bahçelerde geçirdi. İstanbul Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem kentteki vatandaşları tedirgin etti. Deprem sonrasında evlerinden ve işyerlerinden çıkan vatandaşlar saatlerin ilerlemesi rağmen evlerine dönmekte tereddüt ediyor. Artçı sarsıntıların devam ettiği Silivri'de saatler gece yarısını geçmesine rağmen çok sayıda vatandaş evlerine dönmek istemeyip, geceyi parklarda geçiriyor. Cumhuriyet Parkında toplanan vatandaşların kimisi kilim serip üzerinde otururken, bazıları ise kurdukları çadırda uyumayı tercih etti. Öte yandan vatandaşların toplandığı bölgelerde gezen polis ekipleri ise, araçtan yaptıkları anonslarla, vatandaşların şüpheli şahısları bildirmelerini ve değerli eşyalarını yanlarından ayırmamaları uyarısında bulundu.

(Davut Has-Yusuf Eker/İHA)