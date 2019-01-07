İstanbullular Güne Beyaz Örtü ile Uyandı
1 saat önce
İstanbul'da gece etkisini artıran ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
İstanbul
'da gece etkisini artıran ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Sabah
erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı.
İstanbul'da gece saatlerinden başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı kent genelinde etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerindeki kar birikintilerini temizledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
)'e ait kar küreme araçları herhangi bir olumsuzluğa karşı yol kenarlarında hazırda bekletiliyor. Öte yandan vatandaşlar zor durumda kalmaması için İBB ekipleri tarafından üst geçit ve yaya yollarında tuzlama çalışması yaptığı görüldü. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:25 Kaynak: İHA
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