İstanbullular güne dolu ile uyandı - Son Dakika

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Meteorolojinin uyarılarının ardından özellikle İstanbul Boğazı çevresi ve Kadıköy'de dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde sağanak yağışın yanı sıra dolu yağışı etkili olmaya başladı.

Yapılan uyarılara rağmen Kadıköy'de yağmura ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan kimisi koşarak kaçmaya çalışırken kimi vatandaşlar ise yanında taşıdıkları şemsiyeler ile yağıştan korunmaya çalıştı. Öte yandan Kadıköy Meydanı'nda doludan kaçanlar saçak altlarına ve duraklara sığındı. - İSTANBUL