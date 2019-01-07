Son Dakika Haberleri: İstanbullular Güne Karla Uyandı

İstanbullular Güne Karla Uyandı

1 saat önce

İstanbul'da gece etkisini artıran ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

İstanbul'da gece etkisini artıran ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. İstanbul'da gece saatlerinden başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı kent genelinde etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerindeki kar birikintilerini temizledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından üst geçit ve yaya yollarında tuzlama çalışması yaptığı görüldü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:36 Kaynak: İHA

Sabah, İstanbul, Güncel
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