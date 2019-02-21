İstanbullular Güne Sis ile Uyandı
10 dakika önce
İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren sis sabah saatlerinde de devam etti.
İstanbul
'da gece saatlerinde etkisini gösteren sis sabah saatlerinde de devam etti. Sis nedeniyle vapur seferleri de iptal oldu.
İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren sis sabah saatlerinde de devam etti. Sis sebebiyle görüş mesafesi bazı ilçelerde yer yer 10 metreye kadar düştü. Gece boyu etkili olan sis nedeniyle vapur seferleri iptal olurken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kadıköy
'de de sis nedeniyle her yer bembeyaz olurken, bazı vatandaşlar ise beyaz İstanbul'un tadını çıkardı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:56 Kaynak: İHA
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