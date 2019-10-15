Son Dakika Haberleri: İstanbullular güne sis ile uyandı
Son Dakika Güncel İstanbullular güne sis ile uyandı

İstanbullular güne sis ile uyandı

1 saat önce

İstanbullular bu sabah güne sisle uyandı.

İstanbullular güne sis ile uyandı, System.String[]

İstanbullular bu sabah güne sisle uyandı. Anadolu yakasında sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

İstanbul'da bu sabah saatlerinde işe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar, yoğun sis ile karşılaştı. Anadolu yakasında bazı bölgelerde etkili olan sis, görüş mesafesini oldukça azalttı. Yüksek binaların çatılarının sisin içerisinde kaldığı görüldü. Etkili olan yoğun sis drone ile görüntülendi.

(Halit Arslan/İHA)

İstanbul, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstiklal caddesi'ndeki cinayetin iddianamesi kabul edildi
Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu üniversitenin varlıklarına tedbir konuldu İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için UEFA'dan açıklama: Yer değişikliği gündemde yok Yerde bulduğu içinde 13 bin dolar bulunan paketi 'Sahibi bulunsun' diyerek dükkana teslim etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 10:50:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbullular güne sis ile uyandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]