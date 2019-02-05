İstanbullular Güne Sisle Başladı
1 saat önce
İstanbul'da vatandaşlar, güne sisle uyandı.
İstanbul
'da vatandaşlar, güne sisle uyandı. Özellikle E-5 karayolunda etkili olan sis görüş mesafesini kısıtlarken, sürücülere zor anlar yaşattı.
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesini kısıtlayan sis nedeniyle araç sürücüleri daha dikkatli ilerlemeye çalıştı. Sis, özellikle E-5 karayolu ve çevresinde etkili oldu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:18 Kaynak: İHA
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