Son Dakika Haberleri: İstanbullular Güne Sisle Başladı

İstanbullular Güne Sisle Başladı

1 saat önce

İstanbul'da vatandaşlar, güne sisle uyandı.

İstanbullular Güne Sisle Başladı, System.String[]
İstanbul'da vatandaşlar, güne sisle uyandı. Özellikle E-5 karayolunda etkili olan sis görüş mesafesini kısıtlarken, sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesini kısıtlayan sis nedeniyle araç sürücüleri daha dikkatli ilerlemeye çalıştı. Sis, özellikle E-5 karayolu ve çevresinde etkili oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:18 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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