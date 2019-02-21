Son Dakika Haberleri: İstanbullular Güne Sisle Uyandı

İstanbullular Güne Sisle Uyandı

5 dakika önce

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren sis sabah saatlerinde de devam etti.

İstanbullular Güne Sisle Uyandı, System.String[]
İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren sis sabah saatlerinde de devam etti. Sis nedeniyle vapur seferleri de iptal oldu. Sis sebebiyle görüş mesafesi bazı ilçelerde yer yer 10 metreye kadar düştü. Gece boyu etkili olan sis nedeniyle vapur seferleri iptal olurken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kadıköy'de de sis nedeniyle her yer bembeyaz olurken, bazı vatandaşlar ise beyaz İstanbul'un tadını çıkardı.

(Aydemir Kadıoğlu - Murat Horoz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:01 Kaynak: İHA

Sabah, İstanbul, Güncel
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