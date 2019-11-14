Son Dakika Haberleri: İstanbullular güne sisle uyandı -ek
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İstanbullular güne sisle uyandı -ek

6 saat önce

İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler uyarıldı.

Haber-Kamera Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU- Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ İSTANBUL DHA

İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü sis nedeniyle sürücüler tabelalarla sise karşı uyarıldı. Sisin Anadolu yakasında da yer yer etkili olduğu görüldü.

İstanbullular güne sisle uyandı -ek

Avrupa Yakası, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:15 Kaynak: DHA
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