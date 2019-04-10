Son Dakika Haberleri: İstanbullular Güne Yağmur ile Uyandı

İstanbullular Güne Yağmur ile Uyandı

37 dakika önce

İstanbullular güne yağmur ile uyandıİSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti.

İstanbullular güne yağmur ile uyandı

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti. Yağmurla birlikte etkili olan rüzgar, zaman zaman İstanbullulara zor anlar yaşattı.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken bazıları ise binaların kenarlarına sığındı. Seyyar şemsiye satıcıları ise caddelerde şemsiye sattı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:05 Kaynak: İHA
Şemsi Tebrizi, Sabah, İstanbul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Elçin Sangu'nun Hangi Partiye Oy Verdiği Ortaya Çıktı İstanbul'da İtiraz Edilen 57 Sandıktan 51'inin Sayımı Tamamlandı! İşte Son Durum CHP'li Canan Kaftancıoğlu İstanbul'daki Son Durumu Açıkladı Erdoğan'dan İstanbul Yorumu: Şaibeler İptale Götürür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 07:42:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbullular Güne Yağmur ile Uyandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]