İstanbullular Güne Yağmur ile Uyandı
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İstanbullular güne yağmur ile uyandıİSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti.
İstanbullular güne yağmur ile uyandı
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:05 Kaynak: İHA
İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti. Yağmurla birlikte etkili olan rüzgar, zaman zaman İstanbullulara zor anlar yaşattı.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken bazıları ise binaların kenarlarına sığındı. Seyyar şemsiye satıcıları ise caddelerde şemsiye sattı.
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