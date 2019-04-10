İstanbullular Güne Yağmur ile Uyandı

İstanbullular güne yağmur ile uyandıİSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti.

İstanbullular güne yağmur ile uyandı



İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti. Yağmurla birlikte etkili olan rüzgar, zaman zaman İstanbullulara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken bazıları ise binaların kenarlarına sığındı. Seyyar şemsiye satıcıları ise caddelerde şemsiye sattı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Elçin Sangu'nun Hangi Partiye Oy Verdiği Ortaya Çıktı

İstanbul'da İtiraz Edilen 57 Sandıktan 51'inin Sayımı Tamamlandı! İşte Son Durum

CHP'li Canan Kaftancıoğlu İstanbul'daki Son Durumu Açıkladı

Erdoğan'dan İstanbul Yorumu: Şaibeler İptale Götürür