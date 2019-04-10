Son Dakika Haberleri: İstanbullular Güne Yağmur ile Uyandı

İstanbullular Güne Yağmur ile Uyandı

11 dakika önce

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti. Yağmurla birlikte etkili olan rüzgar, zaman zaman İstanbullulara zor anlar yaşattı. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken bazıları ise binaların kenarlarına sığındı. Seyyar şemsiye satıcıları ise caddelerde şemsiye sattı.

(Aydemir Kadıoğlu/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:01 Kaynak: İHA
Şemsi Tebrizi, Sabah, İstanbul, Güncel
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